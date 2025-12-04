When Carti calls, the most stylish and vibey answer. Here, photographer Hatnim Lee goes inside Playboi Carti’s show at Brooklyn’s Barclay’s Center.

Gordon, 16

Hometown: Brooklyn, NY

Damaris, 21 + Jasmin, 21

Hometown: Bronx, NY + Westchester, NY

Sei, 18

Hometown: Queens, NY

Kiara, 23

Hometown: Brownsville, NY

Jordan, 22

Hometown: San Diego, CA

Solomon, 22

Hometown: Ontario, Canada

Jay, 25

Hometown: Westchester, NY

Juliana, 19

Hometown: Scotch Plain, NJ

Paige, 19

Hometown: Philadelphia, PA

Justin, 34

Hometown: Brooklyn, NY

Stephanie, 26

Hometown: Westchester, NY

Cydney, 29 + Arnell, 26

Hometown: Brooklyn, NY

Aiden, 16

Hometown: Brooklyn, NY

Jordyn, 18

Hometown: Newark, NJ

Joseff, 17 + Kaylyn, 20

Hometown: Long Island, NY

Giovanni, 21

Hometown: Brooklyn, NY

Mariah, 19 + Shyla, 18

Hometown: Dallas, TX + Boston, MA

Xande, 23

Hometown: Newark, NJ

Angel, 15

Hometown: Queens, NY