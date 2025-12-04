Subscribed!

    The Scene at Playboi Carti’s Brooklyn Show

    A who's who of bringing 00pium vibes to Barclays.

    Hatnim Lee

    DECEMBER 4, 2025

    When Carti calls, the most stylish and vibey answer. Here, photographer Hatnim Lee goes inside Playboi Carti’s show at Brooklyn’s Barclay’s Center.

    Gordon, 16
    Hometown: Brooklyn, NY

    Damaris, 21 + Jasmin, 21
    Hometown: Bronx, NY + Westchester, NY

    Sei, 18
    Hometown: Queens, NY

    Kiara, 23
    Hometown: Brownsville, NY

    Jordan, 22
    Hometown: San Diego, CA

    Solomon, 22
    Hometown: Ontario, Canada

    Jay, 25
    Hometown: Westchester, NY

    Juliana, 19
    Hometown: Scotch Plain, NJ

    Paige, 19
    Hometown: Philadelphia, PA

    Justin, 34
    Hometown: Brooklyn, NY

    Stephanie, 26
    Hometown: Westchester, NY

    Cydney, 29 + Arnell, 26
    Hometown: Brooklyn, NY

    Aiden, 16
    Hometown: Brooklyn, NY

    Jordyn, 18
    Hometown: Newark, NJ

    Joseff, 17 + Kaylyn, 20
    Hometown: Long Island, NY

    Giovanni, 21
    Hometown: Brooklyn, NY

    Mariah, 19 + Shyla, 18
    Hometown: Dallas, TX + Boston, MA

    Xande, 23
    Hometown: Newark, NJ

    Angel, 15
    Hometown: Queens, NY

