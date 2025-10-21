Meet the New Models Ruling Fashion Week

photography ÉAMONN ZEEL FREEL
LARISSA, 19
i’m from…
BRAZIL.
my hobbies are…
READING BOOKS, WATCHING VIDEOS,
PLAYING GAMES, AND PLAYING WITH MY
SEVEN CATS: TEODORO, BEN, CHIQUINHA,
ADAM, FREDDY, FOFO, AND NINO.
when i finish modelling…
I WANT TO GO TO COLLEGE TO BE A VET.
my favourite model is…
GISELE BÜNDCHEN, BECAUSE SINCE I WAS A CHILD, I’VE SEEN HER PICTURE, HER VIDEOS, AND I EVEN READ HER BOOK.
ANASOFIA, 21
i’m from…
UKRAINE AND GERMANY.
i became a model because…
I HAVE A PASSION FOR FASHION, AND THIS
IS SOMETHING I’VE ALWAYS WANTED TO BE
CLOSER TO.
my favourite model is…
MY FRIEND AJUS SAMUEL.
my favourite show i’ve walked is…
MY FIRST SAINT LAURENT SHOW. IT HAS A
SPECIAL PLACE IN MY HEART. I WORE A
COMPLETELY TRANSPARENT LOOK AND IT WAS
JUST SO BEAUTIFUL.
ALUEL, 20
i’m from…
SOUTH SUDAN.
i became a model because…
IT’S MY DREAM.
my favourite show i’ve walked is…
FENDI, BECAUSE IT WAS THE BIGGEST.
my hobbies are…
I DON’T HAVE ANY. JUST MODELLING.
SOFIJA, 19
i’m from…
SLOVENIA.
i became a model because…
I ACTUALLY NEVER WANTED TO BE ONE. I WAS EATING PAD THAI ON THE STREET AND THEY SCOUTED ME.
when i’m bored backstage…
I READ A BOOK. MY FAVOURITE IS THE ELEGANCE OF THE HEDGEHOG BY MURIEL BARBERY.
when i finish modelling…
I WILL PROCEED WITH MY ACTING CAREER
KARYNA, 18
i’m from…
UKRAINE.
my favourite model is…
I DON’T KNOW? ME!
my favourite show i’ve walked is…
MY FIRST SHOW, VERSACE. I OPENED THE
SHOW.
when i’m bored backstage…
I WATCH TIKTOKS.
SUMMER, 18
i’m from…
DISNEY WORLD IN ORLANDO, FLORIDA.
MY MUM HAD TO BE RUSHED TO THE
HOSPITAL. I WAS BORN IN DISNEY.
my favourite disney princess is…
POCAHONTAS. OR ME.
my favourite model is…
LINDSEY WIXSON.
when i’m bored backstage..
I LIKE TO TELL MODELS
THEY LOOK PRETTY.
