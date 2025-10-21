Subscribed!

    Now reading: Meet the New Models Ruling Fashion Week

    Share

    Meet the New Models Ruling Fashion Week

    i-D staged a fake fashion show just so we could interview 6 models making a splash in fashion.

    Share

    Fashion

    i-D Staff

    OCTOBER 21, 2025

    photography ÉAMONN ZEEL FREEL
    styling VICTORIA SEKRIER
    text STEFF YOTKA

    This story appears in i-D 375, The Beta Issue. Get your copy here.

    Summer wears jacket MAINLINE:RUS/FR.CA/DE Dress GIMAGUAS Leggings FALKE Necklace CHANEL Bag GUCCI Shoes VALENTINO, Anasofia wears Jacket and skirt GUESS USA Tights MARIA LA ROSA Shoes MOROBÉ, Sofija wears jacket MAINLINE:RUS/FR.CA/DE Dress PRADA Jeans PEACHY DEN Necklace CARTIER Shoes REPETTO, Larissa wears jacket ROOM SERVICE Top FRUITY BOOTY Pants MAINLINE:RUS/FR.CA/DE Shoes DSQUARED2, Aluel wears top MAINLINE:RUS/FR.CA/DE Top (worn underneath) FRUITY BOOTY Jeans DIESEL Sandals HAVAIANAS, Karyna wears Jacket MIU MIU Top LAURA ANDRASCHKO Jeans GUESS USA Belt STEFAN COOKE Socks BASERANGE Shoes SERGIO ROSSI
    Larissa wears jacket GUESS USA Top ANDREĀDAMO Shorts LAURA ANDRASCHKO Socks PEACHY DEN

    LARISSA, 19

    i’m from…
    BRAZIL.

    my hobbies are…
    READING BOOKS, WATCHING VIDEOS,
    PLAYING GAMES, AND PLAYING WITH MY
    SEVEN CATS: TEODORO, BEN, CHIQUINHA,
    ADAM, FREDDY, FOFO, AND NINO.

    when i finish modelling…
    I WANT TO GO TO COLLEGE TO BE A VET.

    my favourite model is…
    GISELE BÜNDCHEN, BECAUSE SINCE I WAS A CHILD, I’VE SEEN HER PICTURE, HER VIDEOS, AND I EVEN READ HER BOOK.

    Karyna wears dress VAQUERA
    Anasofia wears top ASHLEY WILLIAMS Jeans GUESS USA Bracelets PANDORA Sandals HAVAIANAS

    ANASOFIA, 21

    i’m from…
    UKRAINE AND GERMANY.

    i became a model because…
    I HAVE A PASSION FOR FASHION, AND THIS
    IS SOMETHING I’VE ALWAYS WANTED TO BE
    CLOSER TO.

    my favourite model is…
    MY FRIEND AJUS SAMUEL.

    my favourite show i’ve walked is…
    MY FIRST SAINT LAURENT SHOW. IT HAS A
    SPECIAL PLACE IN MY HEART. I WORE A
    COMPLETELY TRANSPARENT LOOK AND IT WAS
    JUST SO BEAUTIFUL.

    From left to right Aluel wears top and skirt TOM FORD Hat STEPHEN JONES MILLINERY Sofia wears dress and shoes SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO Earrings JUSTINE CLENQUET Tights stylist’s own Karyna wears jacket, top, briefs, and boots BLUMARINE Necklace CARTIER Larissa wears all clothing and accessories CHLOÉ Belt KNWLS Anasofia wears top, skirt, ring DIOR Hat MAISON MICHEL Tights stylist’s own Shoes GIUSEPPE ZANOTTI Summer wears jacket and top DSQUARED2 Jeans BALENCIAGA Hat MAINLINE:RUS/FR.CA/DE Necklace CHANEL
    Aluel wears top, skirt, bag SIMONE ROCHA Scarf and shoes DSQUARED2 Socks MIU MIU

    ALUEL, 20

    i’m from…
    SOUTH SUDAN.

    i became a model because…
    IT’S MY DREAM.

    my favourite show i’ve walked is…
    FENDI, BECAUSE IT WAS THE BIGGEST.

    my hobbies are…
    I DON’T HAVE ANY. JUST MODELLING.

    sofija wears top and skirt MIU MIU Bracelet PANDORA

    SOFIJA, 19

    i’m from…
    SLOVENIA.

    i became a model because…
    I ACTUALLY NEVER WANTED TO BE ONE. I WAS EATING PAD THAI ON THE STREET AND THEY SCOUTED ME.

    when i’m bored backstage…
    I READ A BOOK. MY FAVOURITE IS THE ELEGANCE OF THE HEDGEHOG BY MURIEL BARBERY.

    when i finish modelling…
    I WILL PROCEED WITH MY ACTING CAREER

    From left to right Karyna wears top LAURA ANDRASCHKO Skirt AUGUST BARRON Belt STEFAN COOKE Tights SWEDISH STOCKINGS Shoes VERSACE Summer wears jacket GUESS USA Dress KIKO KOSTADINOV Socks MARIA LA ROSA Shoes SACAI Anasofia wears jacket, top, jeans UNDERCOVER Belt stylist’s own Shoes CHANEL

    KARYNA, 18

    i’m from…
    UKRAINE.

    my favourite model is…
    I DON’T KNOW? ME!

    my favourite show i’ve walked is…
    MY FIRST SHOW, VERSACE. I OPENED THE
    SHOW.

    when i’m bored backstage…
    I WATCH TIKTOKS.

    SUMMER, 18

    i’m from…
    DISNEY WORLD IN ORLANDO, FLORIDA.
    MY MUM HAD TO BE RUSHED TO THE
    HOSPITAL. I WAS BORN IN DISNEY.

    my favourite disney princess is…
    POCAHONTAS. OR ME.

    my favourite model is…
    LINDSEY WIXSON.

    when i’m bored backstage..
    I LIKE TO TELL MODELS
    THEY LOOK PRETTY.

    in the lead image Larissa wears jacket RICK OWENS, top SKIMS, jewellery CHANEL

    models KARYNA MAZIAR AT STORM MODEL, LARISSA MORAES AT IMG, ANASOFIA NEGRUTSA AT ELITE MODELS, ALUEL KEROR AT NEXT PARIS, SUMMER DIRX AT MONSTER MANAGEMENT, SOFIJA SOSKIC AT WOMEN MANAGEMENT PARIS
    hair by SARAH JO PALMER AT MA+ GROUP
    makeup by PATRICK GLATTHAAR USING MAKE UP FOR EVER AT BRYANT ARTISTS
    nails by ALEX FELLER AT ARTLIST PARIS
    set design by STUDIO AUGMENTA
    casting director by FRANZISKA BACHOFEN ECHT FOR JE SUIS CASTING AT MINI TITLE
    movement director by RYAN CHAPPELL
    photography assistant ELLA BATS
    styling assistants CHI LOI, FEDERICO POZZI, & MAILYS PEREIRA
    hair assistants RUTH JAY & TSUYOSHI TAMAI
    makeup assistants JUSTINE SIRABELLA & ISABELLE LEFEBVRE
    set assistant MEHDI LARGO
    production LAFOUR
    executive producer CHIARA LAFOUR
    producer OLGA PASHCHENKO
    production manager ZOE ARICH

    Loading